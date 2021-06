Guild of Dungeoneering est un dungeon-crawler à base de cartes qui s’est taillé un joli succès sur iOS, notamment en raison de sa DA « papier-crayon » faussement enfantine et rafraichissante. Guild of Dungeoneering Ultimate Edition est la version +++ du jeu d’origine, une version qui tombe à pic pour dépoussiérer un peu un titre qui commence tout de même à dater : Guild of Dungeoneering est sorti dans l’App Store en 2015. La version Ultimate contiendra toutes les extensions, de nouvelles quêtes, monstres classes, armes, et éléments de loot. La totale quoi.

Au vu du trailer, le jeu a aussi bénéficié d’un petit coup de polish technique, ce qui n’est pas popur nous déplaire. Vous avez la nostalgie des vieux RPG papiers ? Alors ce Guild of Dungeoneering Ultimate Edition est sans doute fait pour vous. Guild of Dungeoneering Ultimate Edition n’a pas encore de date de sortie.