La recherche évolue sur l’App Store avec iOS 15. Les captures d’écran des applications déjà installées sur l’iPhone ou l’iPad ne s’affichent plus à présent. Ce choix peut se comprendre.

Ce changement va permettre aux utilisateurs de faire plus facilement des découvertes de nouvelles applications. En effet, les captures d’écran sont un moyen d’avoir un premier aperçu avant de potentiellement effectuer un téléchargement. On peut voir à quoi ressemble une application et ce qu’elle propose. Ces éléments sont importants pour les applications que l’on ne connaît pas, mais il n’y a aucun intérêt particulier pour les applications installées. Apple l’a bien compris, d’où le changement.

Sur iOS 15, les recherches de l’App Store affichent le nom des applications correspondantes, le sous-titre, l’icône, le bouton pour télécharger et la note. Si vous n’avez pas l’application installée, alors vous verrez les captures d’écran. Si, à l’inverse, vous avez déjà l’application, les captures d’écran n’apparaîtront pas. Concernant les applications téléchargées dans le passé qui ne sont plus sur votre appareil aujourd’hui, l’App Store affiche les captures d’écran.

Pour information, le Play Store sur Android ne fait pas comme l’App Store au niveau de la recherche. En revanche, la boutique permet de cacher les applications déjà installées au niveau des classements. Un équivalent sur l’App Store pourrait être intéressant.