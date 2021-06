Apple TV+ dévoile aujourd’hui un peu plus de détails sur Invasion, une série de science-fiction. Sa date de sortie sur le service de streaming sera le 22 octobre 2021. Nous avons aussi le droit à une bande-annonce.

Suivant plusieurs histoires réparties dans différents continents, Invasion adopte une vision globale sur la manière dont une invasion alien nous affecterait tous. La série met en vedette Shamier Anderson (Bruised, Awake), Golshifteh Farahani (Tyler Rake, Paterson, Mensonges d’État), Sam Neill (Jurassic World : Le Monde d’après, Peaky Blinders), Firas Nassar (Fauda) et Shioli Kutsuna (Deadpool 2, The Outsider).

Invasion est écrite et produite par Simon Kinberg et David Weil, et elle a Jakob Verbruggen comme producteur exécutif. Il a également réalisé plusieurs épisodes de la série. Audrey Chon, Amy Kaufman et Elisa Ellis sont également des productrices exécutives aux côtés d’Andrew Baldwin, qui a participé à l’écriture du scénario. Pour sa part, Katie O’Connell Marsh est productrice exécutive pour Boat Rocker Studios.

Le 22 octobre, les utilisateurs d’Apple TV+ pourront retrouver trois épisodes d’Invasion. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. Il y aura au total 10 épisodes.