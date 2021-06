Il était très attendu par tous les iPhone-Users amateurs de MMORPG, et il est enfin là. Albion Online (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un MMORPG Sandbox cross-platform se déroulant dans un univers mélangeant le médiéval et la Fantasy. Le jeu du studio Sandbox Interactive a de nombreux atouts pour lui : des graphismes stylés, une bande son épique, et surtout une profondeur de jeu peu commune pour un titre du genre. Dans Albion Online en effet, quasiment tout peut être fabriqué par les joueurs, « des outils et haillons les plus basiques aux armures et aux armes les plus épiques », sans compter la possibilité de faire de l’agriculture et de l’élevage, de se spécialiser dans un type de combat, de pêcher, de créer ses propres items magiques, et bien sûr de construire des bâtiments grâce aux ressources récoltées.



On n’oubliera pas aussi le système « sans classes » du jeu : seules les armes et les armures que l’on porte définissent les compétences du personnage dirigé par le joueur. On retrouve les classiques Guildes, des Factions, avec bien sûr ce que cela implique en terme de campagnes et de raids organisés par ces teams de joueurs parfois massives. Au delà de l’aspect MMORPG, le jeu regorge de donjons démoniaques, de PNJs, de monstres agressifs et de boss redoutables. Les joueurs solo qui tracent leur route sans se retourner auront donc aussi de quoi faire…

Rappelons pour finir qu’Albion Online est cross-platform : les joueurs iOS pourront donc croiser le fer avec des joueurs PC/Windows, Linux, macOS ou Android.