Apple annonce qu’il va prochainement distribuer des versions bêtas des firmwares pour les AirPods Pro à destination des développeurs. Il n’y a pas encore une date précise pour la disponibilité.

Sur son portail de développeurs où il est possible de télécharger les bêtas d’iOS, macOS, tvOS et watchOS, Apple indique :

Une préversion du firmware des AirPods Pro pour les membres de l’Apple Developer Program sera disponible à une date ultérieure. Cela permettra de développer des fonctionnalités sur iOS et macOS pour les AirPods, ainsi que d’activer de nouvelles fonctionnalités, notamment Conversation Boost (beamforming) et la réduction du bruit de fond.

C’est la première fois qu’Apple va proposer aux développeurs des versions bêtas des firmwares pour les AirPods Pro. En réalité, ce sera la première fois pour n’importe quel écouteur ou casque.

Les utilisateurs ont de temps en temps le droit à des mises à jour pour les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. La dernière en date remonte à quelques jours à peine et concernait le casque. Le « problème » est qu’Apple ne communique jamais la liste des changements et n’offre aucun moyen de forcer l’installation. Tout le processus s’effectue automatiquement en tâche de fond.

Il sera intéressant de voir comment l’installation des bêtas va se faire pour les écouteurs. On peut imaginer qu’Apple va proposer de télécharger un profil sur l’iPhone pour que celui-ci lance le téléchargement des préversions. Mais ce n’est pas confirmé pour l’instant.