Dark Sky ne va pas fermer ses portes tout de suite. Apple a racheté cette application de météo l’année dernière. Le fabricant a rapidement mis un terme à l’application Android et Wear OS (système d’exploitation des montres connectées concurrentes de l’Apple Watch), mais a conservé l’application iOS, ainsi que l’API et le site. Cela va encore durer un petit moment.

Sur son blog, Dark Sky annonce que son API va rester active jusqu’à la fin de 2022. Ce sera aussi le cas pour application iOS (iPhone et iPad) et son site Internet. Au départ, Apple avait annoncé que l’API allait cesser de fonctionner à compter de la fin de 2021. Le groupe a ensuite revu ses plans et n’a plus donné de date. Voilà maintenant que ce sera pour la fin de l’année prochaine.

Dark Sky est considérée comme l’une des meilleures applications de météo. Elle a l’avantage d’être très complète et fournit plusieurs services intéressants, comme le fait d’être prévenu quelques minutes avant qu’il commence à pleuvoir. Il se trouve qu’Apple a ajouté de nombreux éléments de Dark Sky au sein de son application Météo sur iOS 15. On peut s’attendre à d’autres éléments au fil des bêtas et des futures mises à jour au fil des mois.

L’application Météo sur iOS 15