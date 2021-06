Apple a dévoilé la liste des jeux et applications qui ont reçu des Apple Design Awards pour l’édition 2021. Ce rendez-vous a lieu chaque année à l’occasion de la WWDC. C’est l’occasion de récompenser les développeurs, comme les Oscars récompensent le monde du cinéma.

Voici les gagnants pour les Apple Design Awards de 2021 avec la catégorie à chaque fois :

Inclusivité

Voice Dream Reader par Voice Dream (application)

HoloVista par Aconite (jeu)

Divertissement et fun

Pok Pok Playroom par Pok Pok (application)

Little Orpheus par The Chinese Room (jeu)

Interaction

CARROT Weather par Brian Mueller (application)

Bird Alone par George Batchelor (jeu)

Impact social

Be My Eyes par S/I Be My Eyes (application)

Alba par ustwo games (jeu)

Éléments visuels et graphisme

Loóna par Loóna Inc (application)

Genshin Impact par miHoYo Limited (jeu)

Innovation

NaadSadhana par Sandeep Ranade (application)

League of Legends: Wild Rift par Riot Games (jeu)

« Les lauréats des Apple Design Awards de cette année ont redéfini ce que l’on attend d’une expérience d’app exceptionnelle et nous les félicitons pour cette récompense bien méritée », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente d’Apple des relations mondiales pour les développeurs. « Le travail de ces équipes reflète le rôle essentiel des apps et des jeux dans notre vie quotidienne et illustre à merveille nos six nouvelles catégories de prix », a-t-elle ajouté.

En plus du trophée Apple Design Award, les lauréats de cette année se verront décerner une récompense sous forme de matériel informatique pour leur permettre de continuer de créer des apps et jeux. Il n’y a pas plus d’information sur la récompense en question.