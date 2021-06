Sous iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey (actuellement en bêta), l’app Rappels gagne des listes « intelligentes » basées sur de nouveaux filtres (Localisation, Priorité, Tag/Flag, date d’échéance, etc.). Par exemple, il sera possible de faire en sorte que Rappels s’active dès que l’on rentre chez soi (ou au contraire lorsqu’on sort), à un endroit précis, ou à l’approche d’échéances régulières (comme le paiement de l’Ursaf pour les travailleurs libéraux), etc.

Concernant le filtre sur date, il est possible d’afficher les rappels uniquement à une date spécifique, sur une plage relative de temps (durant la semaine), une plage précise (par exemple pendant le week-end), etc. Il sera aussi possible de sélectionner un filtre pour n’importe quel moment de la journée (le matin, l’après-midi, le soir ou bien encore en pleine nuit). Ce n’est pas forcément une révolution pour une app dont la marge de progression semble assez considérable, mais c’est déjà ça…