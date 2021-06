Apple a changé l’interface pour la version web d’iCloud Mail. C’est pour l’instant disponible en bêta et le visuel se rapproche des changements que les utilisateurs connaissent depuis macOS Big Sur.

Nouvelle interface

Ancienne interface

La version d’iCloud Mail sur le web proposait jusqu’à présent une interface avec des éléments qui font penser à iOS 7 en son temps. Cela change aujourd’hui, mais les autres applications ne bougent pas pour l’instant. Il est possible qu’Apple opère à un changement au fil des semaines, cela reste une bêta pour ce qui est de Mail.

La nouvelle version se veut plus moderne et reprend plusieurs fonctionnalités déjà disponibles sur la version précédente. On peut toutefois souligner que les règles pour automatiser l’organisation ne sont pas disponibles. Mais cela reste une bêta pour l’instant et Apple peut encore faire des changements d’ici la version finale.

Nous ne savons pas encore quand la nouvelle version d’iCloud Mail sur le web sera disponible. Cela peut être une question de semaines comme de mois. Peut-être qu’Apple attendre la disponibilité de ses mises à jour, dont iOS 15 et macOS Monterey, à l’automne. Mais ce n’est techniquement pas obligatoire.

Pour tester la nouvelle interface d’iCloud Mail sur le Web, rendez-vous sur beta.icloud.com et connectez-vous avec votre identifiant Apple puis laissez-vous guider.