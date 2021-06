Apple propose une mise à jour de Boot Camp, ce système qui permet d’installer Windows sur son Mac. La nouvelle version améliore le support du trackpad sur le système d’exploitation de Microsoft.

Dans un guide de l’utilisateur, Apple indique qu’il devient possible de définir les options du trackpad liées aux clics, aux clics secondaires, aux glissements et plus encore. Seules certaines de ces options de configuration s’affichent selon le modèle du trackpad, précise Apple concernant la nouveauté de Boot Camp. Aussi, il faut avoir un Mac équipé de la puce T2 pour profiter des nouveautés.

Pour déterminer si votre Mac prend en charge les réglages de pavé tactile de précision, cliquez sur le menu Démarrer et rendez-vous dans Paramètres. Cliquez ensuite Périphériques puis Pavé tactile. Si la mention « Votre PC a un pavé tactile de précision » apparaît en haut de la sous-fenêtre « Pavé tactile », vous pouvez définir des options de pavé tactile de précision sous Windows.

Si votre Mac est éligible, alors vous pourrez activer ou non les options suivantes :

Appuyer avec un seul doigt pour effectuer un clic simple

Appuyer sur l’angle inférieur droit du pavé tactile pour effectuer un clic droit

Pincer pour faire un zoom

Aussi, le sens de défilement par défaut est « Mouvement vers le bas pour faire défiler vers le haut » (sens de défilement naturel). Quant au réglage de sensibilité du pavé tactile, il est réglé par défaut sur « Sensibilité moyenne ». Si vous utilisez le pavé tactile pour jouer à des jeux vidéo, changez ce réglage pour un niveau de sensibilité plus élevé, dit Apple.