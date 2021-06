Basée sur la véritable histoire de la (très) jeune enquêtrice Hilde Lysiak (Hilde Lisko dans la série), la série Home Before Dark vient de démarrer sa seconde saison sur Apple TV+. Seul le premier épisode – On n’abandonne pas – est disponible : « Hilde a du mal à oublier le mystère Richie Fife, alors même qu’une mystérieuse explosion la conduit vers de nouveaux secrets enfouis dans le passé d’Eric Harbour ». La série est réalisée avec soin, et s’adresse clairement à un public jeune (enfant ou pré-ado). Ce n’est pas le programme le plus ambitieux d’Apple TV+, mais les gamins amateurs de mystères et d’enquêtes devraient adorer.

En sus de ce démarrage, Apple diffuse une featurette sur les coulisses du tournage de cette saison 2. Comme souvent avec ce type de vidéo, on regrette vraiment qu’Apple se limite seulement à 2 ou 3 petites minutes de vidéo tant il y aurait forcément plus à dire sur les aspects méthodologiques et technologiques du tournage.