Notre confrère iGen nous informe que FaceTime fonctionne désormais via un navigateur… en version bêta. Un utilisateur sous iOS 15 ou macOS Monterey peut donc désormais inviter dans une session FaceTime un autre utilisateur sous Android ou PC Windows. Seuls les navigateurs Chrome ou Edge sont pris en charge par cette nouvelle fonction qui devrait permettre de décloisonner FaceTime de l’écosystème Apple.

La procédure reste encore un peu lourde puisqu’il faut générer un lien d’invitation, choisir un pseudo sur la page de session, et attendre que vos (ou votre) interlocuteurs daignent répondre à l’invit (un peu comme pour Zoom en somme). On est loin de l’immédiateté des appels FaceTime entre appareils iOS/iPadOS/macOS, mais c’est déjà un premier pas dans la bonne direction.

Une fois la connexion établie, il est possible de choisir une présentation par grille (si beaucoup d’intervenants) et d’activer ou non le micro. Notre confrère note que si FaceTime s’ouvre au « reste du monde », certaines de ses caractéristiques restent scotchées à iOS, comme par exemple les memojis (forcément). FaceTime côté Android restera donc une version dégradée de la version iOS/macOS.