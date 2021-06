Niantic va vraiment devenir le spécialiste incontesté de l’adaptation de grosses franchises en jeux AR. Après les Pokémon et Harry Potter, le studio américain s’attaque donc aux Transformers, une franchise toujours hyper populaire aux Etats-Unis. Transformers: Heavy Metal est le fruit d’une collaboration entre Niantic, TOMY, Hasbro, et le studio de développement Very Very Spaceship.

Phil Hong, le producteur exécutif du jeu, a annoncé ce nouveau projet sur sa page de blog : « « Aimez-vous les Transformers ? » Quand j’étais à l’école primaire, je me souviens que l’enfant assis à côté de moi m’avait posé cette question pendant que nous attendions le début de notre cours de Tae Kwon Do. C’était au milieu des années 80, lorsque le dessin animé et les jouets Transformers étaient partout. Cette question était purement rhétorique avec les enfants de cette époque. Ce n’était pas tellement la question « Aimez-vous Transformers? » , mais plutôt « Qui est votre personnage Transformer préféré ? ».

Hier jusqu’à aujourd’hui, ces robots sont toujours importants dans ma vie, peut-être encore plus que jamais. C’est pourquoi je suis ravi d’annoncer que Niantic s’associe à Hasbro et TOMY sur notre prochain jeu mobile en AR : « TRANSFORMERS : Heavy Metal ». »

Phil Hong confirme en outre que le titre sortira bientôt en soft-launch dans quelques pays (Nouvelle-Zélande, Philippines, comme d’hab), ce qui prouve au passage que Niantic sait vraiment garder le secret sur ses projets (le développement étant vraisemblablement quasi terminé). La version finale du jeu sortira un peu plus tard dans l’année. Profitons de cet article pour rapeller que Niantic travaille aussi sur une adaptation du jeu Pikmin en AR baptisée Pikmin Go (et c’est vraiment une chouette idée).