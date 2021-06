Apple met en vente trois nouveaux coloris pour les coques en silicone des iPhone 12. Il y a tournesol, bleu tendre et orange électrique. Des coloris qui nous préparent à l’été.

La coque avec le coloris tournesol est une teinte de jaune. Le modèle bleu tendre est un bleu très clair. Pour le modèle orange électrique, il faut s’attendre un orange plus foncé que celui du modèle Kumquat qui existe déjà depuis un moment maintenant chez Apple.

Voici comment Apple décrit les coques en silicone avec MagSafe pour les iPhone 12 :

À l’extérieur, la finition douce et soyeuse de la silicone offre un toucher agréable. Tandis qu’à l’intérieur, la protection est renforcée par une fine doublure en microfibre.

Dotée d’aimants intégrés qui s’ajustent parfaitement à l’iPhone 12 | 12 Pro, la coque se fixe et se détache avec une aisance presque magique. Grâce à l’ajustement parfait des aimants, la recharge sans fil est plus rapide et plus facile que jamais. Et pour recharger votre iPhone, il vous suffit de le laisser dans sa coque et d’y fixer votre chargeur MagSafe ou de le déposer sur votre chargeur certifié Qi.