Project Hitman Sniper Assassins laisse donc la place à Hitman Sniper: The Shadows. Ce changement de titre s’accompagne aussi d’un bouleversement de certains fondamentaux de la franchise. Dans Hitman Sniper: The Shadows, l’Agent 47 s’est mystérieusement volatilisé tandis qu’une nouvelle menace globale plane sur le monde. L’International Contract Agency (ICA) décide de s’attaquer aux racines du mal en invoquant l’initiative 426, cette dernière consistant à déployer sur le terrain des opérations une équipe d’assassins hyper entrainés appelés les Ombres (The Shadows).



Un Hitman sans l’Agent 47, est-ce bien raisonnable ?

Le jeu permettra de diriger 5 assassins différents, chacun avec ses caractéristiques et compétences propres. De plus, chaque protagoniste a sa propre histoire, son background perso. Square Enix confirme en outre qu’il sera toujours possible de varier les stratégies d’approche pour atteindre l’objectif, ce qui laisse entendre qu’on se rapprochera plus d’un Hitman « classique » en terme de gameplay (et qu’on s’éloigne d’un projet 100% mobile comme a pu l’être Hitman Go). Enfin, Hitman Sniper: The Shadows sera un free-to-play ; on attendra donc un peu pour savoir à quelle sauce Square Enix a décidé de nous manger… Hitman Sniper: The Shadows sortira cette année sur iOS et Android.