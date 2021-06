Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de la saison 2 de sa série Central Park. Elle fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 25 juin prochain.

Dans la deuxième saison de Central Park, la famille Tillerman continue à vivre dans le célèbre parc de New York et à en prendre soin. Molly fait l’expérience des épreuves et des tribulations de l’adolescence, Cole est confronté à un moment vraiment embarrassant à l’école, Paige continue de traquer l’histoire de corruption du maire et Owen jongle avec la gestion du parc, de son personnel et de sa famille, tout en gardant le sourire. Pendant ce temps, Bitsy se rapproche de son objectif sinistre de s’approprier Central Park, avec Helen à ses côtés qui se demande éternellement si elle est bien inscrite dans le testament de Bitsy. À chaque étape, le spectateur est guidé par le narrateur Birdie, un violoniste maladroit.

Les trois premiers épisodes de la saison 2 de Central Park seront disponibles sur Apple TV+ le 25 juin. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. Apple fait savoir que les spectateurs vont devoir patienter pour avoir l’intégralité de la saison 2, puisque celle-ci sera découpée. En effet, les cinq derniers épisodes seront disponibles plus tard dans l’année, il n’y a pas encore une date précise.