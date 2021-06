Et une de plus ! Floa Bank (ex Banque Casino) est compatible avec Apple Pay. Le service de paiement via l’iPhone est ici rattaché aux cartes Gold et Casino (forcément) de la banque en ligne. Dans le premier cas, Apple Pay ira piocher directement dans le compte de l’utilisateur, dans le second cas on profite des avantages particuliers de la carte Casino, soit le débit différé jusqu’à 50 jours, le programme de fidélité ou bien encore 1% de cashback sur tous les paiements reversés en bons d’achat. La prise en charge de ces deux cartes dans l’app Wallet ne change pas de l’ordinaire : un simple scan de la carte à partir de l’app, et il devient possible d’utiliser Apple Pay.

Au désormais « traditionnel » système de paiement à distance via l’iPhone se rajoutent ici les avantages d’une banque en ligne spécialisée dans les crédits, et notamment les mini-crédits qui permettent rapidement de débloquer des situations dites « sensibles » ou des petits imprévus (le rétro cassé, les WC à changer en urgence, c’est du vécu…). S’il est correctement simulé, géré et utilisé à bon escient, le crédit en ligne est bien souvent un facilitateur de vie : petits crédits instantanés, crédits conso ou de projets à plus longs termes, il existe ici une offre adaptée à chaque besoin spécifique.

Le prêt « coup de pouce » ou le paiement en 4x sans justificatif (y compris pour payer son prochain voyage via certaines sociétés partenaires comme Selectour, Cdiscount Voyages ou bien encore Pierre et Vacance) ne sont pas des « gadgets » financiers dans les circonstances actuelles. Quant aux professionnels du BtoB, ils ont droit de leur côté à des services adaptés. Bref, Apple Pay prolonge ici de façon logique (une banque en ligne sans un système de paiement à distance ? Vous n’y pensez pas !) un large éventail de services qui regroupe le paiement classique à partir d’un compte de CB, l’achat physique ou en ligne dans les boutiques partenaires, et l’accès rapide à des solutions ciblées de facilités de paiement. Difficile de faire plus complet.

