Brawlhalla (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), le Brawler cross-play d’Ubisoft, réalise un véritable carton (mérité) depuis sa sortie sur consoles et PC. Le lancement récent d’une version mobile a relancé la machine, sans oublier des mises à jour régulières et des cross-over avec des franchises célèbres (à l’instar d’un Fortnite). Après Kung-Fu Panda, Brawlhalla accueille donc la fine équipe des Tortues Ninja ! On notera que le look des créatures s’inspire grandement de leur chara-design dans le Comics d’origine créé par créés par Kevin Eastman et Peter Laird en 1984.

Raphael, Michelangelo, Leonardo et Donatello sont jouables dès aujourd’hui, et chacun des personnage a bien sûr son coup spécial. Outre l’arrivée des Tortues bondissantes, la dernière mise à jour apporte un nouveau mode de jeu baptisé Crew Battles, un effet K.O, ainsi qu’une zone de combat là encore inspirée des TMNT.