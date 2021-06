Spotify vient enfin de lâcher son concurrent à Clubhouse. Spotify Greenroom est un reskin de Locker Room (racheté il y a peu par Spotify), que le géant du streaming musical souhaite désormais emmener vers de nouveaux sommets de popularité. L’app est disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) et sur Android. A l’instar de Clubhouse, Greenroom propose des salles de discussions entièrement audio, avec un système de création de salles et d’invitations.

Dans un long communiqué, Spotify précise les quelques améliorations de l’app d’origine : « Aujourd’hui, nous rendons Spotify Greenroom disponible sur iOS et Android, pour la première fois sous sa nouvelle forme, dans plus de 135 marchés à travers le monde. Nous avons construit Greenroom en pensant aux créateurs et aux artistes qui rendent Spotify formidable, en optimisant l’interactivité et les connexions profondes entre les participants dans les salles en direct. L’application, déployée aujourd’hui, comprend :