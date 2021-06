Apple TV+ fait aujourd’hui la promotion de la saison 2 de sa série Truth Be Told. Nous avons le droit à une date de sortie : ce sera le 20 août 2021. Le service de streaming propose également une bande-annonce avec les premières images.

Truth Be Told comprend toujours Octavia Spencer au casting et elle est accompagnée par Kate Hudson. Apple TV+ indique que c’est le premier rôle principal pour Kate Hudson dans une série.

Dans la deuxième saison, Poppy Parnell (Olivia Spencer), journaliste d’investigation qui propose maintenant des podcasts évoquant de vrais crimes, se plonge dans une nouvelle affaire qui implique profondément son ami d’enfance, la magnat des médias Micah Keith (Kate Hudson). Au fur et à mesure des développements, leur amitié de toujours est mise à rude épreuve. En plus de Kate Hudson, les réguliers de la série Christopher Backus, Alona Tal, David Lyons, Andre Royo, Merle Dandridge et Mychala Faith Lee se joindront à la saison 2. Les autres acteurs sont Mekhi Phifer, Michael Beach, Ron Cephas Jones, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Tami Roman et Katherine LaNasa.

Les spectateurs auront le droit au premier épisode de la saison 2 de Truth Be Told le 20 août prochain sur Apple TV+. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.