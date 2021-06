Version asymétrique et multijoueurs du très plaisant Hello Neighbor, Secret Neighbor est disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), mais aussi sur consoles et PC. Cette fois donc, c’est en groupe que les ados pourront lutter contre le voisin psychopathes, et comme dans tout bon survival horror asymétrique, plusieurs joueurs dirigeront les ados fouineurs tandis qu’un autre joueur se glissera dans la peau du voisin tueur. Pour ne rien gâcher, la réalisation cartoonesque vient rehausser cette petite pépite d’humour noir.



La maison du taré contient tout ce qu’il faut de planques en tous genres, mais attention, car ce dernier peut poser des pièges ! Là où le gameplay devient vraiment tordu, c’est que le psychopathe peut lui-même se déguiser en gamin ! Chaque joueur doit donc persuader l’autre qu’il est soit un inoffensif ado, soit le tueur (voilà qui rapelle le principe de jeux comme Le Loup Garou). Diabolique !