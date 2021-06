Le cabinet d’analyses IDC a publié les données pour le marché des wearables au premier trimestre de 2021 en Europe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Apple rencontre un joli succès avec ses Apple Watch et ses AirPods.

Les wearables comprennent les montres connectées, les bracelets connectés, les écouteurs, les lunettes connectées et d’autres produits que l’on porte. Apple est à la première place en Europe avec 7,8 millions de wearables (Apple Watch et AirPods en l’occurrence) au premier trimestre de 2021. Cela lui permet d’avoir une part de marché de 35,6%. En comparaison, il y avait eu 5 millions d’exemplaires au même trimestre un an plus tôt pour une part de marché de 30%.

Ce succès s’explique en partie par l’Apple Watch SE, à savoir le modèle d’entrée de gamme. IDC note que l’Apple Watch Series 3, qu’Apple a conservé à son catalogue, a également contribué aux ventes en hausse.

Le deuxième au classement est Samsung avec 3,5 millions de ventes, contre 2,8 millions un an plus tôt. La hausse est de 27,2%. Xiaomi le suit avec 2,5 millions de ventes, soit une baisse de 2,4%. Sa part de marché est tombée à 11,5%. On retrouve par la suite Huawei avec 1,4 million de ventes, en hausse de 9%. Huami est cinquième avec 1,1 million de ventes, en progression de 105,3%. Au total, tous les constructeurs ont vendu 22 millions de wearables au début de l’année, en hausse de 33% sur un an.