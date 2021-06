La machine est à nouveau en marche du côté d’Apple Arcade. Le puzzle game Frenzic Overtime et le jeu de micro-gestion Game Dev Story+ viennent de débarquer dans le service par abonnement. Frenzic Overtime est la version ++ d’un des tous premiers jeux de l’App Store. L’objectif consiste à remplir des « camemberts » avec des portions colorées, sachant que l’on ne contrôle pas la couleur et le type de la portion disponible à un instant T. Ce puzzle- arcade est encore plus créatif et original dans cette version, et la réalisation a fait un sacré bond en avant.



Game Dev Story+ est un classique de l’App Store, qui se retrouve donc en version « + » dans Apple Arcade. Ce jeu de micro-gestion consiste à diriger un studio de jeu vidéo en gérant l’embauche des salariés et le suivi des projets de développement. Réalisé tout en pixel art, Game Dev Story+ s’avère rapidement addictif, même si l’on peut légitimement douter que le jeu permette d’approcher, ne serait-ce que d’un atome, la dure réalité d’un studio de jeu actuel.