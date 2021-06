L’ambiance est électrique dans l’usine taiwanaise de Samsung Display. Syndicats et dirigeants ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le niveau d’augmentation salariale des ouvriers de l’usine. Les représentants des travailleurs demandent une augmentation de salaire de 6,8% tandis que managers de l’usine campent sur un bonus salarial de 4,5%. Les dernières négociations n’ont rien donné, si bien que le syndicat vient d’appeler à un mouvement de grève qui démarrera le lundi 21 juin. On notera que depuis sa fondation, jamais encore Samsung n’avait eu à faire face à un mouvement de grève.

Pour Apple, cette information tombe au plus mauvais moment : Samsung Display est en effet en charge de 78% des commandes d’écrans OLED pour l’iPhone, et le pourcentage devrait rester le même concernant l’iPhone 13. La production de l’iPhone 13 pourrait se retrouver en difficulté en cas de grève sur la durée, mais une telle hypothèse n’est pas la plus probable : le syndicat planifierait déjà une grève partielle.