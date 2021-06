Développé conjointement par The Pokémon Company et le géant Tencent, Pokémon Unite est un MOBA en 5vs5 qui reprend certaines de mécaniques des combats de Pokémon en arène pour les transposer dans des batailles ouvertes multijoueurs (et dans des arènes encore plus vastes). Au vu du nouveau trailer, ce titre free-to-play affichera des graphismes plutôt travaillés et respectueux de la licence : les déplacements des Pokémon, leurs animations lors des affrontements, tout respire le travail bien fait, loin des facilités habituelles des free-to-play.

Pokémon Unite sera jouable en cross-play entre les versions Nintendo Switch, iOS et Android, et il sera nécessaire de disposer d’un compte Nintendo du Pokemon Trainer Club pour bénéficier de cette fonction. Pokémon Unite sera disponible sur Nintendo Switch dès le mois de juillet, mais il faudra attendre septembre pour y jouer sur son iPhone (ou sur son smartphone Android).