Au mois d’avril de cette année, Apple a récupéré les droits de diffusion de plusieurs films d’animation du studio Skydance Animation. Parmi les créations désormais dans le giron d’Apple TV+, on trouve Blush, un court métrage animé réalisé par Joe Mateo (Big Hero 6)et produit par Heather Schmidt Feng Yanu (Toy Story, la trilogie Cars) ainsi que le légendaire John Lasseter (Toy Story), ancien directeur créatif de Pixar ; Lasseter est d’ailleurs producteur exécutif sur Blush, ce qui lui donne un droit de regard sur le contenu de l’oeuvre.

Blush raconte l’histoire d’un horticulteur-astronaute obligé d’atterrir en catastrophe sur une planète étrange. Perdu et dévasté à son arrivée sur la planète, le petit astronaute retrouvera bientôt le goût de la vie grâce à des rencontres étonnantes. Le court métrage vient d’être présenté au festival du film d’Animation d’Annecy (tout comme le Peuple Loup de Tomm Moore), et sera projeté aujourd’hui au Festival de Tribeca (New-York). Si l’on sait déjà que Blush sera diffusé dans une centaine de pays via Apple TV+, Apple n’a pas encore communiqué de date de sortie.