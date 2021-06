On vous en parle depuis plusieurs semaines. Le très prometteur Unmaze d’Arte Experience n’est plus un mythe sur iOS (Lien App Store – Free – iPhone/iPad). Et pour cause, ce visual novel teinté de mécaniques de puzzle-game s’appuie sur la mythologie grecque et plus précisément sur le récit fabuleux du fil d’Arianne et du Minotaure dans le Labyrinthe. Particulièrement original, le gameplay utilise certains des capteurs de l’iPhone : « placez votre téléphone dans la lumière pour parler à Thésée, ou dans l’ombre pour parler à Astérion. Mais attention, plus vous en aidez un, plus l’autre se perd. Aidez-les à prendre les bonnes décisions, affrontez de nombreux dangers et découvrez les secrets du labyrinthe pour peut-être les libérer. »

Saurez-vous guider Astérion (Le Minotaure) et Thésée hors du Labyrinthe ? Outre ce gameplay original, on note une direction artistique extrêmement soignée et une bande sonore tout aussi relevée. Du bel ouvrage. Le premier chapitre du jeu peut être parcouru sans bourse délier mais il faudra ensuite verser une obole de 4,49 euros pour suivre le reste de l’aventure. Le jeu complet contient 5 chapitres et 10 labyrinthes au total.