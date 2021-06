La saison des prix n’est pas terminée, et une fois de plus, Ted Lasso repart avec sa médaille en chocolat récompense. La série produite par Jason Sudeikis (qui interprète aussi le rôle principal) a remporté Peabody Award pour la qualité de son écriture. Les juges ont estimé que la série était « le contrepoids parfait à la prévalence persistante de la masculinité toxique, à la fois à l’écran et en dehors, à un moment où la nation a vraiment besoin de modèles inspirants de gentillesse ». Bon. La saison 2 de Ted Lasso débutera le 23 juillet prochain sur Apple TV+.

« Salut José, tu sais quoi ? J’ai encore gagné un prix » – « Arrête de m’embêter avec ça Ted, la Ligue des Champions je la rate depuis 2010. T’es pas gentil t’es cruel ».

Deux autres programmes Apple TV+ ont remporté un prix. Le documentaire 1971 et The Oprah Conversation ont remporté la timbale aux Critics Choice Real TV Awards qui récompense tous les types de contenus médias qui ne sont pas des fictions. The Oprah Conversation a reçu un prix dans la catégorie de la série « la mieux structurée » tandis que 1971: The Year That Music Changed Everything s’est distingué dans la catégorie « Best Limited Documentary Series »