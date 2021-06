Apple ouvrira le 24 juin un nouvel Apple Store au Tower Theatre. Il s’agit d’un cinéma à Los Angeles qui a vu le jour en 1927 et qui se veut populaire. Vous l’avez probablement déjà vu dans certains films, dont Last Action Hero, Fight Club, Transformers ou Le Prestige.

Des photos avant l’ouverture de l’Apple Store au Tower Theatre

Tout un travail de restauration a été effectué par Apple pour modifier le Tower Theatre et permettre d’avoir un Apple Store. Ce fut un important travail comme on peut s’en douter et tout est fini désormais. L’ouverture aura lieu après-demain.

Avant / Après

Cet Apple Store est la 26e boutique d’Apple dans la région de Los Angeles. Les quelque 100 membres de l’équipe de vente rejoignent les plus de 3 000 employés des Apple Store de la région. « À chaque coin de rue, Los Angeles éclate de créativité à travers les arts, la musique et le divertissement, et nous sommes ravis de renforcer notre relation avec cette ville spéciale », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente d’Apple des Apple Store. « L’Apple Tower Theatre rend hommage à la riche histoire et à l’héritage de cette capitale du divertissement », poursuit-elle.

Au cœur du magasin se trouvent le Forum et le mur vidéo, situés sous l’arche entièrement restaurée et entourés des balcons d’origine du cinéma. Le Forum accueillera Today at Apple, où des sessions quotidiennes gratuites animées par des membres de l’équipe Apple et des membres de la communauté créative locale enseigneront des compétences pratiques. Le vaste auditorium, entouré de baies cintrées embellies et de bronze restauré, présente tous les produits.

Les visiteurs à la recherche d’un service et d’une assistance de la part des employés disposent de beaucoup d’espace, car les sièges d’origine du cinéma au niveau supérieur ont été modernisés et rendus accessibles afin de créer un espace ouvert et flexible pour les rendez-vous au Genius Bar. Deux nouveaux ascenseurs ont également été installés.

La boutique ouvrira de 10 heures à 20 heures. Ce sera de 11 heures à 19 heures le dimanche.