C’est ce que l’on appelle une belle prise : la célèbre actrice Glenn Close a rejoint le casting de la saison 2 de Téhéran, une série d’espionnage sur fond de conflit au Proche-Orient. Glenn Close interprètera le rôle de Marjan Montazeri, une britannique vivant à Téhéran. Ce sera la troisième participation de l’actrice à une série, après The Shield et Damages (où elle est époustouflante).

La petite histoire veut que Glenn Close soit une véritable fan de la série Apple TV+ dirigée par le tandem Moshe Zonder et Omri Shenhar, et qu’elle ait très rapidement accepté son nouveau rôle. On doit à Glenn Close quelques uns des plus beaux rôles féminins des 40 dernières années. L’actrice américaine est vibrante dans le Liaison Fatale d’Adrian Lyne, et l’on est pas prêt d’oublier son rôle de Marquise de Merteuil dans Les Liaisons Dangereuses de Stephen Frears. Plus récemment, elle explose à nouveau dans le dramatique Une Ode Américaine de Ron Howard.

La série Téhéran raconte les tribulations d’une agent du Mossad, Tamar Rabinyan (Niv Sultan), alors que cette dernière ne sait plus vraiment à qui se fier. La saison 2 n’a pas encore de date de sortie.