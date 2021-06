Génial puzzle game aux graphismes enfantins, Baba is You débarque sans prévenir dans l’App Store (Lien App Store – 7,99 euros – iPhone/iPad). Baba is You ressemble à priori à n’importe quel autre puzzle-game de type « pousse-blocs », sauf qu’ici, les règles de chaque niveau de jeu sont mouvantes, et c’est au joueur de les modifier. La plupart des blocs sont en effet composés d’un mot, ces mots forment les règles générales du niveau en cours, et l’interaction de ces blocs modifie ce qu’il est possible de faire (ou pas) dans le niveau. Le joueur peut pousser les blocs avec un petit personnage nommé Baba (Baba is You en somme…), et l’objectif de chaque niveau consiste généralement à rejoindre un drapeau (mais ce n’est pas toujours le cas).

Un exemple d’interaction : une série de trois blocs (disposés verticalement ou horizontalement) compose la phrase Wall is Stop. Et comme par hasard, le drapeau de ce niveau se situe dans une zone entourée de murs infranchissables. Baba pousse le bloc « Stop », et les murs ne sont plus des obstacles. Ici, la solution est simple, mais avec ce même principe de gameplay, on arrive assez vite à des niveaux qui font de sacrés nœuds au cerveau. Brillant, plein d’humour, Baba is You est une vraie perle (une perle beaucoup moins chère que la version console et PC, donc il ne faut pas hésiter).