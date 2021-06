Vous voulez télécharger OS X Lion ou Mountain Lion gratuitement ? Vous pouvez désormais le faire. Apple propose les deux systèmes d’exploitation directement sur son site.

OS X Lion a vu le jour en 2011 et Mountain Lion a suivi l’année d’après. Certains peuvent se demander quel est l’intérêt de télécharger l’un des deux, sachant qu’ils ont respectivement 10 et 9 ans. Il est certain que l’intérêt sera plus que limité pour la majorité des utilisateurs. Mais cela reste intéressant pour ceux qui ont d’anciens Mac.

Aussi, le point important ici est la gratuité. En effet, Apple facturait les mises à jour majeures d’OS X à l’époque. D’ailleurs, OS X Mountain Lion est toujours proposé à l’achat sur l’Apple Store en ligne au prix de 21,99€. Un tel achat permet d’obtenir un code de téléchargement qui permet ensuite de récupérer le système d’exploitation. Mais on imagine bien que cette option va bientôt disparaitre, maintenant que la même version est proposée gratuitement au téléchargement.

Pour télécharger gratuitement OS X Lion, rendez-vous sur cette page et cliquez sur le bouton bleu « Télécharger ». Pour OS X Mountain Lion, cela se passe sur cette page. Si vous avez envie de revenir 10 ans en arrière, c’est le moment de récupérer l’une des deux versions pour faire des tests.