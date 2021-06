Twitter annonce l’arrivée d’une nouvelle option sur son application iOS, elle permet de rapidement partager un tweet dans une story sur Instagram. Plus besoin de partager de simples captures d’écran.

Pour profiter de la nouvelle option, il suffit de toucher l’icône de partage sous un tweet puis de sélectionner l’option « Stories Instagram » qui apparaît. Vous allez alors être redirigé vers Instagram avec un tweet ayant une bonne apparence. Vous pouvez à ce moment personnaliser votre story avec du texte, des autocollants, des Emojis ou autre chose si vous le souhaitez.

C’est par le biais d’un tweet que Twitter a annoncé la possibilité de partager un tweet dans une story sur Instagram :

Skip the screenshots –– sharing Tweets to Instagram Stories right from the share menu is now rolling out to everyone on iOS!

Tap the share icon on a Tweet and select “Instagram Stories”. Once your Instagram app opens, you can resize/reposition the Tweet sticker before posting. https://t.co/R1qayqMwYl pic.twitter.com/yp82IH5Tuk

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 22, 2021