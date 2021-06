Aussi étonnant que cela puisse paraître, LEGO® Builder’s Journey est l’un des meilleurs jeux du service Apple Arcade, et même l’un des meilleurs puzzle-game de tout l’App Store. Très réussi esthétiquement, parfois même brillant sur certains niveaux, le jeu du studio LEGO ne souffrait finalement que d’une durée de vie un peu faiblarde. Cet unique défaut vient d’être corrigé grâce au lancement du jeu sur Nintendo Switch et PC (qui a même droit au support du ray-tracing !) En effet, LEGO avait prévu un titre largement enrichi pour ces deux plateformes, avec notamment de nombreux niveaux inédits, de nouvelles mécaniques de plateforme, et une histoire plus complète.

Beau, malin, poétique même parfois, LEGO® Builder’s Journey prouve que l’on peut de vrais beaux jeu (type indé ici) avec une franchise ultra standardisée

Bonne nouvelle donc, ces ajouts intègrent aussi la version Apple Arcade, sans aucun surcoût bien sûr les pour les abonnés au service. C’est une belle surprise, d’autant plus que LEGO n’avait donné aucune information allant dans le sens d’une mise à jour du jeu.