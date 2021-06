Apple TV+ annonce Liaison, sa 1ère série française avec Eva Green et Vincent Cassel

Apple TV+ lève le voile sur sa première production franco-anglaise, à savoir la série Liaison. Le tournage a débuté en Grande-Bretagne et on retrouve Vincent Cassel et Eva Green au casting.

Liaison, première production française sur Apple TV+

Apple TV+ indique au Figaro que la série Liaison sera la première de la plateforme à être en français et en anglais. Le programme est coproduit par Ringside Studios et Leonis Productions. Il n’y a pas encore de date de sortie sur le service de streaming d’Apple.

Ce thriller contemporain explore les enjeux et les conséquences dévastatrices des erreurs passées sur notre futur. Liaison mêle une intrigue politique et d’espionnage avec l’histoire d’un amour passionnel. Le casting comprend Peter Mullan (Ozark), Gérard Lanvin (Dix pour cent), Daniel Francis (Small Axe), Stanislas Merhar (Le Cahier noir), Philippine Leroy-Beaulieu (Dix pour cent), Laëtitia Eïdo (Fauda), Eriq Ebouaney (Bronx), Bukky Bakray, jeune espoir récompensée aux Bafta (Rocks) et Thierry Frémont, récompensé par un Emmy Award (Dans la tête du tueur).

Étant donné que le tournage vient tout juste de commencer et qu’il s’agit d’une série, il y a fort à parier que la disponibilité sur Apple TV+ se fera dans le courant de 2022 et pas avant.