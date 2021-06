Apple a mis à jour son site pour proposer la présentation française de ses nouveaux systèmes d’exploitation, à savoir iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8. La présentation (en anglais) est disponible depuis le 7 juin, jour où il y a eu la keynote d’ouverture de la WWDC.

« iOS 15 intègre de nouvelles fonctionnalités remarquables qui vous permettent de rester en contact tout en gardant le fil, d’explorer le monde, et d’exploiter la puissante intel­ligence embarquée pour en faire toujours plus avec votre iPhone », indique Apple pour la description d’iOS 15. On retrouve ensuite la liste des différentes nouveautés. Vous les connaissez probablement si vous avez déjà vu la page en anglais ou que vous suivez tout simplement l’actualité autour d’Apple.

Pour watchOS 8, la présentation indique : « Avec watchOS 8, garder le contact, rester en forme et prendre soin de vous n’a jamais été aussi simple. Partagez vos plus beaux souvenirs grâce à l’app Photos repensée. Donnez du caractère à vos messages. Découvrez de nouvelles façons de vous recentrer et de vivre pleinement l’instant présent. Et attendez de découvrir la suite ».

Enfin, on retrouve la présentation suivante pour macOS Monterey : « Gardez le contact, partagez et créez de façon totalement inédite. Découvrez les nouveautés captivantes de FaceTime. Explorez la nouvelle interface simplifiée de Safari. Profitez de nouvelles manières de travailler et inventez les vôtres avec Commande universelle et Raccourcis. Focalisez votre attention grâce à Concentration. Et faites‑en tellement plus encore ».

Toutes les nouveautés en français sont à retrouver sur les pages de chaque système d’exploitation ci-dessous :

Pour rappel, les différents systèmes d’exploitation sont actuellement en bêta. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale à l’automne.