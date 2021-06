Trials of Mana est le remake 3D de Seiken Densetsu 3, un monument du JRPG qui n’avait jamais connu les honneurs d’une version anglaise (ne parlons même pas du support du français) avant la sortie de la collection Mana sur Nintendo Switch. Sorti l’an dernier sur PC, Switch et PS4, Trials of Mana sera finalement disponible dès le 15 juillet prochain sur iOS et Android ! L’annonce surprise a été faite par Square Enix lors d’une conférence entièrement consacrée au 30ème anniversaire de la franchise Mana ! Les quelques séquences de gameplay dévoilées lors de la conf montrent une version mobile franchement de toute beauté. Comme quoi, Square Enix est vraiment capable du meilleur comme du pire, passant d’une conférence E3 absolument infâme à ce portage mobile à priori de (très) grande qualité.



La partie sur Trials of Mana démarre à 38mnites et 40 secondes

Outre ses graphismes étincelants, Trials of Mana proposera une BO composée de 60 morceaux dirigés par le compositeur original du jeu, Hiroki Kikuta. Il sera d’ailleurs possible de passer à tout moment de la BO d’époque au remaster audio. Et bien sûr, l’intégralité des dialogues seront doublés en Anglais ou en japonais. Les purs francophones seront toujours laissés de côté, mais c’est toujours mieux que rien… Trials of Mana peut être précommandé à cette adresse. La sortie du jeu est fixée au 15 juillet prochain.