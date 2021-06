Sorti il y a quelques mois sur Switch, PC, PS4 et Xbox One, Chicken Police: Paint It Red traine son allure de polar noir jusque dans nos iPhone (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad). Chicken Police: Paint It Red est un jeu d’enquêtes policières dans lequel tous les protagonistes sont des animaux, un peu comme dans l’excellente BD Blacksad. Ici, l’ambiance est vraiment au polar noir inspiré des films de genre des années 40. Sonny Featherland et Marty MacChicken (un coq-enquêteur) devront interroger les témoins (30 personnages à rencontrer), récolter des indices, le tout porté par une narration et des dialogues très travaillés (jusqu’à 8 heures de dialogues parlés).

L’histoire s’avère captivante, l’enrobage graphique du titre absolument superbe, sans oublier la bande son jazzy qui colle parfaitement à l’ambiance de polar noir. Un vrai bijou qui plaira certes avant tout aux amateurs de jeux d’enquête, mais les autres seraient bien avisés d’y goûter.