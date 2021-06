Et de 5 ! Apple vient de rajouter AT&S dans la liste des fournisseurs de composants AiP (antenna in package) pour ses iPhone 5G à ondes millimétriques (mmWave). Si l’on en croit DigiTimes, le fournisseur autrichien est désormais le 5ème fabricant de composants AiP pour l’iPhone. Les autres fournisseurs AiP sont Semco, LG Innotek, Kinsus Interconnect Technology et Unimircon Technology. Ce renfort semble indiquer qu’Apple parie sans vraisemblablement sur un succès de l’iPhone 13/12s, et confirment aussi qu’Apple pourrait augmenter la part d’iPhone 5G à ondes millimétriques.

Selon certaines sources en effet, la production d’iPhone 5G à ondes millimétriques pourrait représenter 60% de l’ensemble de la production d’iPhone sur la prochaine génération disponible en septembre. Apple fabriquerait jusqu’à 90 millions d’iPhone 13 « mmWave » pour le lancement. A noter que d’autres fournisseurs pourraient se joindre à la liste, comme Taiwan’s Elite Material, Japan’s Hitachi Chemical ou bien encore Panasonic.