Trying est une série de comédie qui traite avec humour et élégance de la difficulté de certains couples à avoir des enfants. Nikki et Jason (interprétés par Ester Smith et Rafe Spall) tentaient d’avoir un enfant « naturel » dans la saison 1 et finissent pas envisager l’adoption dans la saison 2. Une featurette montre les acteurs principaux de la série parlant de leur rôle. Ester Smith explique ainsi que Nikki (son rôle donc) se donne le droit d’être vraiment elle-même en compagnie de Jason, ce qui explique bien sûr la forte complicité entre les deux personnages. Rafe Spall explique de son côté que Jason est un personnage un brin immature qui tente de « grandir » dans ce contexte de construction familiale.



Les seconds rôles ont aussi leur place, à l’instar de Jen l’assistante sociale (Robyn Cara) ou d’Ophelia Lovibond (Erica). Les révélations ne sont pas légion et les considérations sur les personnages assez générales, ce qui est somme toute assez logique en à peine 2 minutes de vidéo.