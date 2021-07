L’iPhone se porte bien en Chine si l’on en croit Counterpoint. Lors du festival de commerce de mi-année, les ventes d’iPhone ont progressé de 16%, pour une part de marché de 14% (13% l’an dernier). Quant à Huawei et Honor, qui occupaient encore l’an dernier la première et la seconde place du marché chinois, ces derniers glissent désormais à la 5ème et à la 6ème place. Malgré sa solide 4ème place, Apple reste encore loin des leaders du marché chinois que sont Vivo (23%), Oppo (21%) ou bien encore Xiaomi (20%).

Dans le contexte, la firme de Cupertino ne doit pas être trop déçue de ces résultats : l’iPhone peinait encore à émerger au delà des 10% de Pdm il y a peu (sur le marché chinois), sans compter le patriotisme économique qui favorise énormément les marques locales. Ainsi, sur les 8 premiers fabricants du marché chinois, 7 sont des entreprises chinoises, et un seul fabricant est étranger (Apple donc).