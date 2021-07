Apple Arcade s’enrichit aujourd’hui d’un jeu de solitaire. Solitaire Stories n’est pas le jeu du siècle, mais l’habillage graphique est vraiment mignon et les défis/concours quotidiens rajoutent un peu de piment à l’affaire. On a même droit ici à de petites histoires pour accompagner vos parties, et les cartes thématiques qui vont avec ces histoires. Autre atout non négligeable pour ce type de jeu, Solitaire Stories est jouable d’une main en mode portrait (le mode paysage est bien sûr dispo lui aussi).

A venir cette fois, Detonation Racing, un jeu de course-arcade plutôt spectaculaire puisque des évènements imprévus et souvent explosifs viendront perturber les courses. A noter la partie customisation de véhicules vraiment très développée. C’est joliment réalisé, et ça sort « prochainement » sur Apple Arcade.