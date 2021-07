Un an après un immense programme d’incitation financière de plus de 6 milliards de dollars (destiné à booster la production locale de smartphone), l’Inde a choisi d’intégrer Dell, Flex, la filiale TIC de Wistron et Rising Stars de Foxconn à son nouveau plan d’investissement. Le niveau des incitations financières se monte à 1 milliard de dollars (Apple demandait plus de 2 milliards), sous la forme de cashback correspondant à 1 à 4% des des ventes supplémentaires de produits fabriqués localement sur une période de quatre ans.

L’usine de Wistron en Inde

Outre les géants de l’électronique sus-cités, le gouvernement indien a aussi choisi de soutenir 10 entreprises locales, dont le fabricant de smartphones Lava. En contrepartie de ces « facilités », les sociétés concernées devront créer en 4 ans plus de 36000 emplois et produire pour 1,6 milliard de roupies d’appareils électroniques (environ 18 million d’euros). On notera que que Wistron et Foxconn produisent essentiellement pour Apple en Inde et que la firme de Cupertino aurait pour objectif de produire 10% d’iPhone 12 dans le pays.