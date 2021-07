The Witcher: Monster Slayer s’avance vers l’App Store. Ce slash game tiré inspiré du RPG de CD Projekt RED affiche en AR sur l’écran de l’iPhone des monstres et ennemis issus du bestiaire de The Witcher, monstre qu’il faudra vaincre du bout du doigt, un peu à la façon de Pokémon Go ou du jeu Harry Potter du studio Niantic. Le jeu est déjà disponible en soft launch dans quelques pays (Nouvelle-Zélande, Australie) et le dernier trailer/teaser nous livre une une date de sortie internationale, soit le 21 juillet prochain.

Ce teaser dévoile par ailleurs un titre techniquement assez solide, avec des monstres bien animés et plutôt bien intégrés à l’environnement réel. Reste encore à évaluer la qualité du système de combat et la variété des coups/sorts possibles, mais on reste plutôt confiant sur la qualité finale. Vraiment prometteur dans le genre.