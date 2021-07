Petit jeu d’arcade bien déjanté, My Friend Pedro a gagné un statut un brin culte sur PC et consoles. Le « run and gun » stylé du studio Deadtoast (édité par Devolver Digital) se déclinera cette fois sous la forme d’un jeu mobile avec My Friend Pedro : Ripe for Revenge. Cette version n’est pas vraiment identique à son homologue PC/console, et pourtant on ne semble pas y perdre forcément au change tant l’action a l’air stylée, avec toujours ces ralentis improbables et salvateurs et des séquences de poursuites à moto ou en skate franchement emballantes.

Pedro a une bonne excuse pour « en avoir gros » et tout faire péter sur son passage : des méchants totalement inconscients ont kidnappé sa femme et ses enfants. LA boulette ! Vous aussi vous pourrez tenter un sauvetage épique, à partir du 5 août prochain sur iOS. Le jeu peut déjà être précommandé à cette adresse.