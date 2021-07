Apple France annonce aujourd’hui Vives Voix, une nouvelle initiative qui a pour vocation de célébrer la diversité. Il s’agira d’un rendez-vous annuel qui sera proposé sur les services Apple Music, Apple TV, Apple Books, Apple Podcasts et App Store.

Vives Voix, la nouvelle initiative d’Apple France

« Vives Voix est un projet éditorial qui a pour vocation d’amplifier les voix françaises qui font évoluer notre société vers un modèle plus juste et plus inclusif », indique Apple dans un communiqué transmis à iPhoneAddict. En juillet, Apple TV, Apple Music, App Store, Apple Books et Apple Podcasts mettent un coup de projecteur sur une sélection de créatrices et créateurs qui incarnent la diversité.

« Avec Vives Voix, nous rendons hommage aux talents français qui contribuent au changement. C’est avec beaucoup de fierté que nous proposons sur nos services des créations qui vont au delà du divertissement en remettant en question nos idées sur la société actuelle » déclare Daniel Matray, directeur des services Apple en Europe. Née d’une initiative locale, la campagne Vives Voix s’oriente autour de trois axes : porter auprès du grand public des messages forts venant de talents engagés, faire découvrir aux utilisatrices et utilisateurs des services Apple de nouveaux contenus, et enfin mettre en valeur la richesse de la création française en 2021.

Les ambassadrices et ambassadeurs de la première édition de Vives Voix sont :

Jean-Pascal Zadi, acteur et réalisateur du long-métrage Tout simplement noir

Sébastien Lifshitz, réalisateur du film documentaire Petite Fille

Delphine Dhilly et Blandine Grosjean, réalisatrices du documentaire Sexe sans consentement

Yndi, musicienne, autrice de l’album Noir Brésil

Lala &Ce, rappeuse, autrice de l’album Everything Tasteful

Anetha, DJ et manageuse de label, initiatrice du projet collectif Mama loves ya

Nesrine Slaoui, journaliste, autrice du livre Illégitimes

Diane Landais et Miryam Houali, co-fondatrices du studio de jeux vidéo Accidental Queens

Olivier Jeannel, créateur de l’application Rogervoice

Amalia Salle et Xuan-Vi Tran, créatrices de l’application Vibz

Voici les liens vers chaque service d’Apple pour découvrir Vives Voix :