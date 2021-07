Deux nouveaux jeux vont faire leur apparition sur Apple Arcade, à savoir Super Stickman Golf 3+ et Super Leap Day. Il n’y a pas encore une date de sortie précise, que ce soit pour l’un ou pour l’autre.

🚨ATTENTION🚨 SSG3+ is coming to @AppleArcade! 🕹️⛳️ As a subscriber you'll get: ✅ Premium Unlock

✅ Last Shot Indicator and XP Doubler

✅ All 48 Courses

✅ No ads or iaps

✅ Unlimited Turn Based matches

✅ Re-balanced Economy

✅ Good times Pre-Order: https://t.co/UZNUK4Ne6j pic.twitter.com/higlaf71xc — Noodlecake 🍜🍰 (@NoodlecakeGames) July 6, 2021

Encore des jeux pour Apple Arcade

Super Stickman Golf 3+ est une version revue du jeu original, qui était un jeu de golf populaire en 2D rempli de parcours uniques, de bonus, de cartes à collectionner et de différents modes de jeu. C’est son développeur, Noodlecake Studios, qui a fait l’annonce via un tweet :

Avec Super Stickman Golf 3+, les joueurs auront le droit à l’expérience complète, un élément pour doubler le nombre de points XP et un indicateur montrant le dernier tir. Il y aura également les 48 parcours du jeu d’origine, les courses et récompenses quotidiennes et plus encore.

Pour sa part, Super Leap Day est un jeu de plateformes à un bouton avec un nouveau niveau tous les jours. Un nouveau roi a accédé au trône et ce nouveau roi a imaginé de terribles défis pour les concurrents. Évitez les pièges dans Ruines pluvieuses, parcourez les murs et les plafonds dans Grande Route, contrôlez le climat dans Sources d’eaux chaudes et froides, gagnez en furtivité dans Conflit du canyon et marchez sur la tête dans Galaxie Gravité.

Pour rappel, Apple Arcade coûte 4,99€/mois. Ce service donne accès à pleins de jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Il n’y a aucune publicité dans les jeux, tout comme il n’y a pas d’achats intégrés. Cette offre est disponible sans engagement, il est possible de l’annuler à tout moment.