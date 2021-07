Apple propose plusieurs nouveautés au niveau de l’application Notes avec iOS 15 et macOS Monterey. Mais il faut faire attention si vous avez, par exemple, un Mac avec une ancienne version de macOS parce que des notes peuvent ne pas apparaître dessus. Apple prévient les utilisateurs qui testent en ce moment la bêta.

Image 9to5Mac

Parmi les nouveautés de l’application Notes sur iOS 15 et macOS Monterey, on retrouve un système de collaboration pour les groupes, une meilleure organisation ou encore la possibilité de mentionner quelqu’un avec @. Si vous créez une note sur iOS 15 ou macOS Monterey et que vous mentionnez quelqu’un par exemple, cette note apparaîtra n’apparaîtra pas sur un iPhone ou iPad avec une version antérieure à iOS 14.5 ou un Mac avec une version antérieure à macOS Big Sur 11.3.

Un pop-up apparaît au niveau d’iOS 15 ou de macOS, voici ce qu’il dit : « Les notes avec des tags ou des mentions sont uniquement visibles sur iOS 14.5, iPadOS 14.5 et macOS 11.3 ou une version ultérieure. Vos appareils qui ont besoin d’être mis à jour », indique le message qui liste les appareils en question.

Vous l’avez donc compris : l’utilisation des nouvelles fonctionnalités de l’application Notes n’est pas forcément recommandée si vos appareils ne peuvent pas installer les dernières mises à jour.