Une fois encore, Samsung a raflé l’intégralité de la production de dalles OLED LPTO 120 Hz pour la prochaine gamme d’iPhone. BOE produirait des écrans du même type pour les iPhone de 2022 et 2023, et le fournisseur pourrait aussi être rejoint par LG. Le fabricant sud-coréen, qui a abandonné il y a peu le marché du smartphone, tenterait une forme de reconversion en fournisseur « premium » d’Apple. The Elec croit en effet savoir qu’LG aurait passé commande d’outils de manufacture destinés à la production d’écrans OLED LPTO.

LG aurait contacté la firme Avaco pour discuter des spécifications de machines-outils permettant de produire en masse des dalles low-temperature polycrystalline oxide (LTPO). Logiquement, on voit mal LG passer ce type de commande sans l’aval d’Apple, ce qui signifierait en creux que la Firme de Cupertino a sans doute déjà validé le renfort d’LG à la production d’écrans d’iPhone.