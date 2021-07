La saison 2 de Ted Lasso est en approche. Apple profite d’un instant de répit pour diffuser un nouveau teaser intitulé The Lasso Way, teaser qui met principalement l’accent sur la « positivité » de la série et l’impact que cet aspect « feel good » a pu avoir sur les acteurs mais aussi de nombreux spectateurs. Il est vrai que Ted Lasso est l’une des très rares séries actuelles à porter haut la vertu de la gentillesse et de la bienveillance, et ce sans jamais ridiculiser le personnage (Ted Lasso) qui porte ces valeurs en son coeur. A une époque remplie de cyniques, de trolls et de harceleurs des « rézosocios », la positivité de Ted Lasso apparait presqu’incongrue, ces valeurs étant le plus souvent l’unique apanage des programmes pour la jeunesse.

Alternant des extraits de la saison 2 avec les commentaires des acteurs, le teaser The Lasso Way (La méthode Lasso) réussit en tout cas à relancer notre impatience. La saison 2 de Ted Lasso sera diffusée sur Apple TV+ le 23 juillet prochain.